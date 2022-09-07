كوريا واليابان مباحثات دفاعية للمرة الأولى منذ ست سنوات

بحثت كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون الأمني ضد التهديدات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية، وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات على هامش حوار دفاع سول السنوي (SDD) الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين بوم-تشول، التقى مع نائب وزير الدفاع الياباني للشؤون الدولية ماسامي أوكا، في المحادثات الدفاعية التي لم تعقد منذ عام 2016، لافتة إلى قول شين، إن "عقد الاجتماع على أساس التفاهم المشترك للجانبين بشأن الحاجة إلى تطبيع التعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية واليابان".

وأضاف شين أن "الجانبين اتفقا بشكل خاص على وجهة النظر حول أهمية التعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والرد عليها، واتفقا على مواصلة التعاون في هذا الصدد".