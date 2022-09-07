30 رحلة بالون طائر بالأقصر تقل 600 سائح عقب توقف دام يومين

أستأنفت شركات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الأربعاء، نشاطها مجددا بعد توقف مؤقت دام يومين؛ بسبب وجود اضطراب في الأحوال الجوية كانت قد شهدته المحافظة.



وقال مصدر مسؤول باتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إن البر الغربي اليوم بمدينة القرنة بالأقصر شهد إقلاع 30 رحلة بالون لمختلف الشركات حملت 600 سائح من مختلف الجنسيات؛ للاستمتاع بمشاهدة الآثار والمعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل من السماء، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وفي حضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني.



وأوضح المصدر، لـ"الشروق"، أنه خرجت في سماء مدينة القرنة بالبر الغربي اليوم الأربعاء، 30 رحلة بالون تابعة لمختلف الشركات العاملة، وعلى متنها 600 سائح، من بينهم جنسيات روسية وأوكرانية، قادمة من الغردقة وهي رحلات اليوم الواحد، وسط حالة من البهجة بين الأفواج السياحية التي تزور المحافظة حاليًا من شتى بقاع العالم.



وأضاف أن رحلات البالون بدأت في الانطلاق فجر اليوم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ومنها تعقيم كل البالونات واستخدام كواشف الحرارة والمطهرات والكمامات، بجانب التزام كل رحلة من الرحلات بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران.