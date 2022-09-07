تستكمل اليوم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، أعرق البطولات في القارة العجوز، في موسمه الجديد، بثمان مباريات قوية، سيكون من أهمها مواجهة ليفربول الإنجليزي أمام مستضيفه نابولي الإيطالي في التاسعة مساءً على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، لحساب المجموعة الأولى، فيما تجمع المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها بين أياكس أمستردام الهولندي وضيفه جلاسكو رينجرز في السابعة إلا الربع مساءً في ملعب يوهان كرويف أرينا.

في واحدة من أهم مباريات اليوم، يستهل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة نابولي الإيطالي، وهو الفريق الذي طالما عانى معه الريدز كثيرًا في المواجهات السابقة.

ويملك ليفربول في رصيده 6 ألقاب في أمجد الكؤوس الأوروبية كان آخرها في موسم (2018- 2019)، ويسعى لاستعادة اللقب من جديد بعد خسارة نهائي الموسم الماضي بهدف دون رد أمام ريال مدريد.

ووقع ليفربول في نسخة هذا العام في المجموعة الأولى، إلى جوار كل من أياكس أمستردام الهولندي ونابولي الإيطالي إضافة إلى رينجرز الاسكتلندي.

وسبق وأن وقع الفريقان معًا في المجموعة الثالثة في موسم (2018- 2019)، وحينها خسر ليفربول في اللقاء الأول بإيطاليا بهدف دون رد، وحقق في الجولة الأخيرة انتصار بهدف دون رد أيضًا في ملعب أنفيلد.

وحجز ليفربول حينها بطاقة التأهل للدور التالي بصعوبة، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وهو نفس رصيد نابولي، إلا أن الأهداف التي سجلها الريدز كانت أكثر من الفريق الإيطالي.

ووقعا معًا من جديد في الموسم التالي (2019- 2020) في المجموعة الخامسة، وحينها خسر ليفربول اللقاء الأول في إيطاليا (2-0)، وتعادل في أنفيلد (1-1).

وحينها لم يتعثر الريدز في أي لقاء في مجموعته سوى في مواجهتي نابولي، ومع ذلك نجح في التأهل في صدارة المجموعة.

وستكون مباراة اليوم اختبار صعب وقوي للألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق للريدز، بعد البداية الضعيفة في الدوري الإنجليزي، حيث حقق الفريق الفوز في مباراتين فقط من مبارياته الست في البطولة فيما تعادل 3 مرات وخسر مرة وحيدة أمام مانشستر يونايتد.

ويبحث كلوب عن إيجاد حلًا لمشكلة وسط الملعب، التي يعاني منها الفريق بعد إصابة تياجو ألكنتارا، العقل المدبر في الملعب، وربما سيمنح المدرب الألماني بعض الدقائق للوافد الجديد أرثر ميلو، الذي تواجد على مقاعد البدلاء خلال التعادل الأخير أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

ويأمل ليفربول في استعادة محمد صلاح مستواه التهديفي بعد غيابه عن التسجيل في المباريات الأربع لفريقه، ويستبشر صلاح بتاريخه المميز أمام نابولي، حيث لعب صلاح أمام فريق الجنوب الإيطالي 9 مباريات بجميع المسابقات، فاز في 3 وخسر 4 وتعادل في مباراتين، سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

فيما ذكر الفريق الإيطالي أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهدد بالغياب عن مباراة ليفربول بسبب إصابة عضلية.

وفي المجموعة الثانية يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعبه ووسط جماهيره مع فريق بورتو البرتغالي في التاسعة مساءً، وفي نفس التوقيت تقام المباراة الثانية في المجموعة بين كلوب بروج البلجيكي وبايرن ليفركوزن الألماني على ملعب جان برايدال.

وتشهد المجموعة الثالثة الاختبار الأول لفريق برشلونة الإسباني في ثوبه الجديد عندما يستضيف فريق فيكتوريا بلزن التشيكي في التاسعة مساءً، فيما تمثل المباراة الثانية للمجموعة واحدة من قمم اليوم عندما يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلان الإيطالي في التوقيت ذاته على أرضية ملعب جيوزيبي مياتزا.

وفي المجموعة الرابعة، يستضيف توتنهام الإنجليزي فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي في التاسعة مساءً على ملعب توتنهام هوتسبير، وتجمع المباراة الثانية في المجموعة بين آينتراخت فرانكفورت الألماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي على ملعب دوتش بانك بارك في السابعة إلا الربع مساءً.