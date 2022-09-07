نيبينزيا: بفضل الجيش الروسي فقط يتم تجنب وقوع كارثة في محطة زابوريجيا

قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه بفضل الجيش الروسي فقط يتم تجنب وقوع كارثة في محطة زابوريجيا النووية.

وأكد نيبينزيا، أنه "لو غادر العسكريون الروس المحطة فقد تستخدمها كييف لاستفزاز مريع"، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن الجيش الروسي "يوفر الحماية الضرورية للمحطة، ويتصدى كل يوم لهجمات نظام كييف على هذه المنشأة بالتنسيق والتعاون مع العاملين فيها".

وتابع نيبينزيا: "يجب أن يدرك كل الذين يدعون إلى انسحاب الجيش الروسي، عواقب ترك هذه المنشأة بدون حماية، وهو ما يمكن أن تستغله سلطات كييف مع جماعات القوميين المتعصبين لتنفيذ أبشع الاستفزازات".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو مذهولة من مدى "عدم مسؤولية" النخب السياسية الأوروبية، التي، "بدعمها غير المشروط وغير العقلاني لنظام كييف، تعرض أمن مواطنيها للخطر".

وشدد نيبينزيا على أن روسيا "لا تستخدم أي بنية تحتية مدنية، ناهيك عن المنشآت النووية، للأغراض العسكرية. هذه هي تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية".