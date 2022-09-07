وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية ‏بأقسامها ومعاهد فلسطين

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) والشعبة الإسلامية، وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2021/2022م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 62.20%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏66.13%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 64.80%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645 بينما بلغت نسبة النجاح العامة للدورين لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة.

كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات، كما وجه بنشر النتيجة على بوابة ‏الأزهر من خلال هذا الرابط: https://natiga.azhar.eg/secondary2nd2022.html