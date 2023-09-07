شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاجا للمواطنين.

وقال قطاطو، إن الحملة أسفرت عن إزالة 203 مخالفات إشغال طريق "ثابت ومتحرك"، و19 فرشا متنوعا للباعة الجائلين، بعدد من مناطق المدينة من بينها "شارع بور سعيد، وشارع القسم القديم، وشارع السينما، وشارع الجيش، وشارع القاهر، وحلقة السمك".

وجرى التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من خلال قسم الإشغالات بالوحدة، وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.