بلدية غزة: تدمير الاحتلال للبنية التحتية يهدد بغرق مناطق واسعة في المدينة

شرعت بلدية غزة بتنظيف وتهيئة مصارف مياه الأمطار، وسط حالة دمار واسع وكبير في البنية التحتية خلفه العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي منذ 11 شهراً على قطاع غزة.

وحذرت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، من غرق بعض مناطق المدينة التي تعرضت للتدمير في البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي في موسم الشتاء القادم.

وأوضحت البلدية، أن الجهود تنصب حالياً على تنظيف وتعزيل مصارف ومناهل مياه الأمطار في المناطق التي يمكن الوصول إليها والتي لم تتضرر أو تضررت بشكل جزئي.

وأشارت إلى تنظيف عدد بسيط من المصارف حتى الآن من أصل 4400 مصرفا كان قائما قبل العدوان، قائلة إن غالبية المصارف وشبكات تصريف مياه الأمطار تم تدميرها وتجريفها من قبل الاحتلال خاصة المناهل الرئيسية.

وذكرت أن الاحتلال دمّر نحو 165 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، كذلك تعمد تدمير مرافق بركة الشيخ رضوان والمولدات الكهربائية والأسوار وخط تصريف مياه البركة وكذلك محطة 7ب بحي الزيتون، إضافة للأضرار الكبيرة في الآليات الثقيلة العاملة في هذه المجال.

وشددت البلدية على ضرورة العمل على تفريغ بركة الشيخ رضوان التي اختلطت بمياه الصرف الصحي قبل موسم الأمطار، تفاديا لحدوث كارثة وغرق منازل في مناطق متفرقة من المدينة.

وطالبت المنظمات الدولية بسرعة التدخل وإنقاذ الحياة الإنسانية ومساعدة البلدية في توفير الوقود والآليات وتوفير المشاريع الإسعافية العاجلة، لإعادة إصلاح البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار.

وناشدت الإسراع بإدخال المواسير اللازمة لصيانة خط تصريف مياه بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان، الذي تضرر من قصف الاحتلال، تلافيا لطفح البركة وغرق المناطق المجاورة لها.