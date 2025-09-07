طائرة درون يمنية تصيب مطار رامون بإسرائيل وتعطل الملاحة

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، الأحد، أن طائرة بدون طيار "درون" أطلقت من اليمن أصابت صالة الوصول في مطار رامون بالقرب من مدينة إيلات، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أسقط 3 درون أطلقتها جماعة الحوثي.

وأدت الطائرة الدرون إلى إغلاق المجال الجوي فوق المطار أمام حركة الطيران، وتوقف الإقلاع والهبوط، وذكرت سلطة المطارات، أنها "تعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يحقق في تقرير عن تحطم طائرة مسيرة في المطار.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، أن رجلاً أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا المسيرة، مضيفة أن طواقمها تُعالج عدة أشخاص آخرين يعانون من "حالات هلع شديدة"، وفق ما نقلت "تايمز أوف إسرائيل".

وأفادت السلطات الإسرائيلية، بوقوع أضرار مادية في مبنى صالة الركاب بالمطار.