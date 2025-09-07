عون: الدعم الأمريكي للجيش اللبناني يعزز الاستقرار في البلاد

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية استمرار الولايات المتحدة الأميركية في دعم الجيش اللبناني وتوفير التجهيزات والآليات اللازمة له لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة.



وقال عون: "بدأ الجيش في تسلّم السلاح الفلسطيني من عدد من المخيمات الفلسطينية بموجب الاتفاق الذي تم خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان".

وأضاف: "نؤكد على أهمية استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الجيش اللبناني وتوفير التجهيزات والآليات اللازمة له لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة اليه على طول الأراضي اللبنانية سواء في حفظ الامن او منع التهريب والاعمال الإرهابية وضبط الحدود اللبنانية السورية".



وتابع الرئيس اللبناني: "الدعم الأمريكي للجيش يعزز الاستقرار في البلاد التي شهدت خلال الأشهر الماضية تقدما ايجابيا في مختلف المجالات ما أدى إلى تطور اقتصادي يواكب الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، بالتوازي أيضا مع أهمية العمل لإعادة اعمار لبنان".

ودعا "الولايات المتحدة الأمريكية الى الضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية".

وأكد أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب من شأنه ان يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود بعدما انجز الجيش التمركز في اكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني".

وأشار إلى أن "الجيش اللبناني يواصل عمله في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر في ظروف جغرافية وعملانية صعبة ما أدى حتى الآن الى استشهاد 12 ضابطاً وعسكرياً خلال نقل الذخائر او تفكيك الألغام وغيرها".

التقى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون في قصر بعبدا قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الاميرال براد كوبر ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال مايكل ليني بحضور السفيرة الأميركية في بيروت السيدة ليزا جونسون.