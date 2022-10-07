الصحة اللبنانية: أخذ عينات من المخالطين للحالة الثانية المصابة بالكوليرا

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، تسجيل إصابة جديدة بمرضى الكوليرا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى حالتين منذ أمس الخميس، وسط مخاوف من انتشار الوباء في مناطق متفرقة بالبلاد.

وأكدت الوزارة أنه تم أخذ عينات من المخالطين لفحصها، وفي حال تبين وجود حالات اضافية سيتم الإعلان عنها رسميا.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس عن تسجيل أول اصابة بالكوليرا في لبنان بمحافظة عكار، موضحة أن ظهور الإصابة بالكوليرا هو الأول في البلاد منذ تاريخ آخر تفشي للكوليرا عام 1993.

وأشارت الوزارة إلى أن الكوليرا ناتجة عن جرثومة تنتقل عبر مياه الشرب أو تناول مواد غذائية ملوثة، أو من شخص إلى آخر عبر الأيدي الملوثة، موضحة أن فترة حضانة المرض تمتد من يومين الى 5 أيام، حيث تشمل الأعراض إسهال مائي غزير مسببا مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة في حال عدم المعالجة.

وأوضح وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي له اليوم، أن هناك حالات عدة مشكوك بها ويتم إجراء الفحوص اللازمة للتأكد منها علمًا بأنه تم حصر هذه الحالات تحسبًا للعدوى، مرجحا تسجيل حالات إضافية خصوصًا في ضوء العدد المرتفع للحالات المصابة في سوريا ووضع الحدود والتنقل، مشددًا على ضرورة الاستعداد للمواجهة.