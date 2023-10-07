حملة السيسي: تشكيل مجموعة خبراء للمعاونة في صناعة القرار حال الفوز بالانتخابات

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن المرشح الرئاسي وجه أن تكون حملته غير نمطية تقوم على المشاركة الجماعية لكل أطياف المجتمع.

وأضاف خلال صحفي فعاليات المؤتمر الصحفي الأول، للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الهدف من ذلك هو إعادة لُحمة 30 يونيو، وهو ما سيعتمد على كل القوى السياسية والحزبية والشعبية.

وأوضح أن أي شخص مؤيد للمرشح الرئاسي السيسي يستطيع أن يعتبر نفسه جزءا من هذه الحملة.

وقال إن المرشح الرئاسي وجه بتكوين مجموعة من للحوار داخل الحملة، تكون معاونة في صناعة القرار حال فوزه.

وذكر أن هذه المجموعة تُشكل من أساتذة الجامعات والخبراء في جميع المجالات.