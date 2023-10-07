عبد الرحمن طه: بطولة إفريقيا خطوة نحو موسم تاريخي لـ«رجال يد الأهلي»

قال عبد الرحمن طه، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في الفوز ببطولة إفريقيا نتيجة للمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون على مدى مشوار البطولة، والتي تمثل خطوة نحو موسم تاريخي كبير.

وأضاف طه أن الفوز ببطولة إفريقيا للمرة السادسة هو هدية من الفريق لجماهير الأهلي، بعد استعادة اللقب الغائب منذ سنوات عديدة.

وأكد حارس الأهلي أن تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية البطولة وكان هناك ‏استعداد جيد على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق الأفضلية على مدى مشوار البطولة حتى تحقق الفوز بالمباراة النهائية والتتويج باللقب الإفريقي.

واختتم عبد الرحمن طه: الفريق مقبل على بطولات غاية في الأهمية خلال الفترة القادمة، ونعد جماهير الأهلي ببذل أقصى الجهد للتتويج بكل البطولات.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:

‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.