سمير فرج: عملية طوفان الأقصى قد تسقط نتنياهو وحكومته

علق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة، صباح اليوم، بقطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن المقاومة الفلسطينية نفذت عملية برية بحرية جوية على أعلى مستوى من التخطيط العلمي العسكري، مؤكدًا أن ضربة قوية مفاجئة ستغير شكل العمل القادم، وفضيحة بكل المقاييس من المتوقع أن ينتج عنها رحيل رئيس الموساد الإسرائيلي.

ولفت إلى أن ما شهدته إسرائيل اليوم على يد المقاومة الفلسطينية كارثة كبيرة؛ لأن التخطيط لمثل هذه العملية يحتاج نحو شهرين، وهو ما حدث دون أن تعرف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أي معلومة عنها، موضحًا أن المقاومة الفلسطينية تدرس كل الاحتمالات الوارد القيام بها من جانب إسرائيل، مثل قطع الكهرباء أو غارات جوية.

وأشار إلى أن عملية طوفان الأقصى قد تسقط نتنياهو وحكومته؛ لأن إسرائيل لا تتحمل مثل هذه الضربات، بعد أن أودت بحياة 40 قتيلا إسرائيليا، إلى جانب احتجاز 53 أسيرًا فلسطينيًا، منوهًا بأن الشعب الإسرائيلي لن يقبل بهذه الحكومة التي أتت له بالعار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وقالت مصادر إسرائيلية، إنه جرى تسجيل أكثر من 40 قتيلا وإصابة 800 آخرين جراء الأحداث التي تقع منذ الصباح.

https://www.youtube.com/watch?v=nmF_lXeeTeA