تشافيز يضرب جل فيسنتي برباعية في الدوري البرتغالي

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فاز تشافيز على ضيفه جل فيسنتي 4 /2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري البرتغالي لكرة القدم، والتي شهدت تعادلا سلبيا بين فارنزي وضيفه فيزيلا.

وتقدم جل فيسنتي في الدقيقة 19 عن طريق فيلكس كوريا، قبل أن يدرك هيكتور ماريرو التعادل لشافيز في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 39 سجل ماكسيم دومينجيز الهدف الثاني لجل فيسنتي، قبل أن يدرك شافيز التعادل عبر ساندرو كروز في الدقيقة 58.

وتألق هيكتور ماريرو وسجل هدفين لشافيز في الدقيقتين 81 والثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع شافيز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد جل فيسنتي عند تسع نقاط في المركز التاسع.