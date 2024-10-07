الزمالك يصطدم بالمصري في مجموعة واحدة بالكونفدرالية

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي عن وقوع نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي في مجموعة واحدة بالبطولة.

وجاءت المجموعات بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى: برافوس الأنجولي - شباب قسنطينة – سيمبا التنزاني – الصفاقسي.

المجموعة الثانية: لواندا سول الأنجولي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي – نهضة بركان – استاد مالي.

المجموعة الثالثة: أورابا يونايتد - جاراف السنغالي – أسيك ميموزا – اتحاد العاصمة.

المجموعة الرابعة: بلاك بولز - إنيمبا النجيري – المصري البورسعيدي - الزمالك.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

نادي الزمالك هو حامل لقب هذه البطولة في نسختها الماضية، كما أنه توج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي في نسخته الأخيرة.

يشار إلى أن نادي الزمالك لن يواجه الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية إلا في الدور النهائي فقط، في حال تأهلهما إلى هذا الدور.