سقوط صواريخ على حيفا قادمة من لبنان وأنباء عن سقوط إصابات

سقطت خمسة صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة الكرمل بجنوب حيفا بشمالي إسرائيل ما تسبب في دمار كبير في أحد ميادين المدينة، كما لحقت أضرار كبيرة بحديقة مجاورة، حسبما ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن السكان في حيفا أفادوا بأن صاروخا سقط بالقرب من مطعم بالمدينة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مدير عام نجمة داود الحمراء إيلي بين أعلن أنه بعد تفعيل صفارات الإنذار في الشمال، تم نقل أربعة مصابين إلى مستشفى في حيفا جراء إصابات بشظايا من مواقع مختلفة ، مشيرا إلى أن إصابة أحد المراهقين متوسطة بينما أصيب الثلاثة الآخرون بإصابات طفيفة.

كما أفاد بين بإصابة إسرائيلي في العشرينات من عمره بجروح خطيرة جراء شظايا في طبريا، بعد إطلاق صواريخ من لبنان على المدينة. وقام فريق نجمة داود الحمراء بنقله إلى مستشفى في المدينة.

ومن جانبه قال حزب الله اللبناني في بيان في وقت مبكر من اليوم الاثنين إنه "في إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، نفّذت المقاومة الإسلامية عند الساعة 23:20 من مساء يوم الاحد عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي "1" على قاعدة الكرمل جنوب حيفا".

وأكد البيان أن "المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه".