رئيس وزراء باكستان: نعمل على خلق بيئة مزدهرة للشركات الناشئة وجذب الاستثمارات

جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، تأكيد التزام حكومته بتهيئة بيئة مواتية للأعمال وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتنفيذ إصلاحات تهدف إلى دعم الشركات الناشئة والمستثمرين في المراحل المبكرة، من خلال تسهيل الاستثمار وتحسين الوصول إلى البنية التحتية.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" عن شريف قوله، خلال اجتماعه مع وفد من مجموعة الأعمال الماليزية "جوبي بارتنرز"، بقيادة الرئيس المشارك والمؤسس توماس جي. تساو، إن مجلس تيسير الاستثمار الخاص يعمل على توفير جميع التسهيلات الممكنة للمستثمرين الأجانب.

وأضاف شريف، أن باكستان وماليزيا تعملان بجد من أجل تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

وأشاد رئيس الوزراء، بمؤتمر الأعمال والاستثمار الباكستاني الماليزي، الذي عقد أمس الاثنين، لتعزيز العلاقات بين الشركات، والذي تحدث فيه كل من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ونظيره الماليزي أنور إبراهيم.

وأكد شريف، مشيدًا بثقة "جوبي بارتنرز" في بيئة الشركات الناشئة في باكستان، أن جذب الاستثمارات الدولية والمحلية لبناء نظام بيئي مستدام لتلك الشركات يمثل أولوية لحكومته.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمي وخصوصًا مجالات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، يشكل مكونًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن بلاده ترحب بالمستثمرين ومجموعات الأعمال الدولية المهتمة بهذه القطاعات، نظرًا لما تملكه من إمكانات كبيرة في مجالات التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

ومن جانبها، أعربت شركة "جوبي بارتنرز" الماليزية، عن اهتمامها بالتعاون في قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في باكستان.