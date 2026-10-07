داليتش بعد خسارة النهائي: السعودية استحقت لقب خليجي 27

أشاد الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الإماراتي، بأداء المنتخب السعودي، مؤكدًا أن «الأخضر» استحق التتويج بلقب كأس الخليج «خليجي 27»، عقب فوزه على الإمارات بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وقال داليتش خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «أهنئ المنتخب السعودي، لقد استحق الفوز باللقب. تلقينا هدفين مبكرين، وكانت لدينا فرصة للتسجيل من ركلة جزاء، لكن الأخطاء الفردية كانت السبب الرئيسي في خسارتنا».

وأضاف مدرب الإمارات: «بعد أول 20 دقيقة لم نعد إلى المباراة بالشكل المطلوب، وكان علينا تقديم أداء أفضل والضغط بصورة أكبر. ارتكبنا أخطاء كبيرة، وهذه البطولة تمثل فرصة لنا للتعلم والتطور».

وتابع: «قدمنا بطولة جيدة، وأنا راضٍ بشكل عام عما قدمناه بعيدًا عن المباراة النهائية أمام السعودية. واجهنا منتخبًا قويًا جدًا لم يرتكب الأخطاء، واستحق الفوز بالنهائي».

واختتم داليتش تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من المشاركة في البطولة، قائلًا: «علينا الاستفادة من البطولة بشكل عام من أجل الاستعداد للفترة المقبلة بصورة أفضل».