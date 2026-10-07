أجرى أهالي عزبة الأمير التابعة لقرية الشغب في مركز إسنا في الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال حفر بعمق نحو 5 أمتار في المنطقة التي تشهد تجمعات للمياه؛ للتحقق من مصدر المياه وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن مياه جوفية أم عن تسرب من خطوط المياه.

وأوضح جمال الأقرع، أحد الأهالي المقيمين بالعزبة، لـ"الشروق" أن أعمال الحفر، التي تمت بمشاركة رئيس مجلس قرية الشغب، لم تسفر عن ظهور نقطة مياه جوفية في عمق الحفر، وهو ما دفع إلى طرح احتمال أن تكون المياه المتجمعة ناتجة عن تسرب من خطوط مياه قريبة، في انتظار التحقق الفني من مصدرها.

وأوضح الأقرع أن أعمال الحفر تأتي في إطار محاولات أهالي المنطقة الوقوف على أسباب ظهور المياه بعزبة الأمير، وسط مطالب بفحص شبكة المياه بالمنطقة للتأكد من سلامتها وتحديد مصدر المياه المتجمعة بشكل دقيق.

وأضاف أنه من المقرر متابعة الوضع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وإجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على حقيقة مصدر المياه واتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويعاني أهالي عزبة الأمير التابعة لقرية الشغب في مركز إسنا بالأقصر منذ سنوات عديدة من أزمة تجمع مياه غير معروفة المصدر حول عدد كبير من المنازل، تسببت في هجرة الكثير إلى قرى مجاورة دون اتخاذ أي إجراء لحل الأزمة.