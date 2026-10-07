مصطفى بكري يدعو إلى قمة وتشكيل جيش عربي موحد: شبعنا تصريحات وإدانات

دعا الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إلى عقد قمة عربية لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة، والعمل على تشكيل جيش عربي موحد ووضع استراتيجية مشتركة لحماية الأمن القومي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن فكرة الجيش العربي الموحد مطروحة منذ عقود، وأن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية أُبرمت عام 1950 بهدف حماية الأمن القومي العربي.

وقال إن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات المتصاعدة، مشيرًا إلى اتساع الخلافات بين الدول العربية، خاصة خلال الفترة التالية لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح عام 2015 فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة، متابعًا: «كنا نتمنى أن تجد هذه الفكرة أرضية للتنفيذ، خاصة أننا أمام تحديات خطيرة تواجه الأمة العربية».

وكان القادة العرب قد اعتمدوا، خلال قمة شرم الشيخ في مارس 2015، مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تشارك فيها الدول بصورة اختيارية.

وأشار بكري إلى خطورة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة «شرق أوسط جديد» وتغيير خريطة المنطقة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، معتبرًا أن تداعيات هذا التوجه ظهرت في فلسطين ولبنان وسوريا، إلى جانب الضربات الموجهة إلى إيران منذ 28 فبراير 2026.

ورأى أن آليات النظام العربي بصورتها الحالية تفتقر إلى القدرة والفاعلية اللازمتين لمواجهة التحديات، مطالبًا بتفعيل ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك لحماية الدول التي تتعرض للخطر.

وأوضح أن أداء الجامعة العربية يعكس مواقف الدول الأعضاء فيها، وأن تفعيل دورها يتطلب اتفاق هذه الدول وتجاوز خلافاتها، معتبرًا أن ضعف فاعليتها يكشف حجم الانقسامات العربية.

ودعا إلى اتخاذ مواقف عربية مستقلة عن التدخلات الأجنبية، وتفعيل الاتفاقيات التي سبق أن أقرتها الدول العربية وما زالت قائمة، متسائلًا: «لماذا نترك أمننا القومي مستباحًا لدول لديها مصالح ومطامع استعمارية في المنطقة؟».

واختتم: «شبعنا كلامًا وتصريحات وإدانات، والموقف الراهن يستوجب توحيد الموقف العربي، وتشكيل جيش عربي موحد، ووضع استراتيجية عربية لحماية الأمن القومي».