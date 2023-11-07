مدير الصحة العالمية: سيحاكمنا التاريخ جميعا على ما فعلناه في أزمة غزة

قال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن التاريخ سوف يحاكم الجميع على ما قدموه في أزمة حرب غزة لإنهاء المآسي الإنسانية العنيفة التي يتعرض لها الأهالي. وأضاف أدهانوم في تدوينة له عبر حسابه على منصة X تويتر سابقا: لقد مر شهر من القصف العنيف على غزة، مات 10 آلاف شخص.

من بينهم أكثر من 4 آلاف طفل. وتساءل: إلى متى ستستمر هذه الكارثة الإنسانية؟ وجدد أدهانوم مناشدة جميع الأطراف على الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والعمل على تحقيق السلام الدائم. ونطالب مرة أخرى بالإفراج الفوري عن الرهائن.

واختتم: سوف يحكم علينا التاريخ جميعا من خلال ما نفعله لإنهاء هذه المأساة. ويعتبر أدهانوم من أبرز المسئولين الأمميين تكرارا للمطالبات والمناشدات الإنسانية لتمرير المساعدات الإنسانية بغية تخفيف الضغوط على أهالي غزة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها وثقت أكثر من 100 هجوم إسرائيلي على المنشآت الصحية في الحرب الحالية، وتعتبر هذه الأفعال بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية.