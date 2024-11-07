منتخب الشباب يؤدي تدريبه الأول بالإسماعيلية استعدادًا لبطولة شمال إفريقيا

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أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الأول اليوم بالإسماعيلية استعدادا لخوض منافسات دورة شمال إفريقيا فى الفترة من : 13 الى 26 نوفمبر الجاري وهى البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويشارك مع منتخب الشباب التصفيات الإفريقية منتخبات : المغرب والجزائر وتونس وليبيا .

وغادر المنتخب القاهرة ظهر اليوم وكان فى استقباله المنتخب د.محمد شيحه المنسق العام لبطولة شمال أفريقيا ومساعده ابراهيم نصار وجاء الاستقبال الحافل بالورود ولاقي اعجاب الجهاز الفني واللاعبين .

ويلعب منتخب الشباب مع تنزانيا وديا للمرة الثانية بعد غد بالإسماعيلية استعدادا لضربة البداية الرسمية للتصفيات مع المغرب يوم 14 نوفمبر .

وتعادل منتخب الشباب مع تنزانيا سلبيا فى أول لقاء ودي امس باستاد الدفاع الجوى قبل مغادرته القاهرة .

وكانت المباراة هى أولى تجارب منتخب الشباب تحت ولاية البرازيلى ميكالى المدير الفني الجديد بينما يستعد تنزانيا الذى تأهل بطلا عن دورة غرب افريقيا للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية حيث حسم تصفياته بالفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف وصعد معه كينيا ثانيا .