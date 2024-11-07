المستشار الاقتصادي لشولتس يصبح الوزير الجديد للمالية

من المقرر أن يصبح يورج كوكيس، وهو المستشار الاقتصادي الحالي للمستشار الألماني أولاف شولتس، خليفة لوزير المالية المقال كريستيان ليندنر، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس من مصادر حكومية.

ويشغل كوكيس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، حاليا منصب وكيل وزارة في ديوان المستشارية ويعتبر أحد أهم مستشاري شولتس، وهو معني بالشئون الاقتصادية والمالية ويتفاوض نيابة عن شولتس في الوثائق الختامية لقمم مجموعة السبع ومجموعة العشرين.

وأقال شولتس وزير المالية ليندنر، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر، أمس الأربعاء بعد خلاف غير مسبوق. ومن المقرر أن يتسلم ليندنر أوراق تسريحه من الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير في قصر بلفيو الرئاسي الساعة الثانية ظهرا (التوقيت المحلي).

وبعد ذلك يتلقى كوكيس وثيقة تعيينه وزيرا للمالية. ومن المحتمل أن يكون شولتس، الذي اتهم ليندنر بارتكاب عدة انتهاكات للثقة وضيق الأفق، حاضرا خلال تلك المراسم، وهو أمر معتاد في مثل هذه الحالات.

ومن بين الوزراء الأربعة المنتمين للحزب الديمقراطي الحر في الحكومة الاتحادية الحالية، يعتزم وزير النقل فولكر فيسينج البقاء في منصبه حتى الانتخابات المبكرة المزمعة على الرغم من انهيار الائتلاف الحاكم، لكنه سيترك في المقابل الحزب الديمقراطي الحر. ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فمن المتوقع أن يتولى وزراء هم بالفعل أعضاء في مجلس الوزراء منصبي وزير العدل ماركو بوشمان ووزيرة التعليم بيتينا شتارك-فاتسينجر، المنتميين للحزب الديمقراطي الحر.