بايدن في أول كلمة بعد الانتخابات: مستعدون لتسهيل انتقال السلطة لإدارة ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول كلمة له بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاز فيها دونالد ترامب، إنه أعطى تعليمات لإدارته لتسهيل انتقال السلطة لإدارة ترامب، وإنه أبلغه بذلك.

وأضاف بايدن: "نوافق على خيارات الشعب الأمريكي"، بحسب ما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية".

وفاز ترامب بولاية ثانية، في عودة دراماتيكية إلى البيت الأبيض الذي غادره "خاسراً" قبل 4 سنوات، في وقت يتطلع فيه مراقبون لكيفية تعامل الإدارة الجديدة مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وعاد ترمب - 78 عاما للمكتب البيضاوي، بعد حملة انتخابية شابتها نبرة خطابية عمّقت الاستقطاب في البلاد، بحسب مراقبين ووسائل إعلام، إضافة إلى محاولتَي اغتيال للمرشح الجمهوري، وقرار متأخر من الحزب الديمقراطي بترشيح كامالا هاريس بعد انسحاب بايدن من السباق في يوليو، بحسب قناة الشرق السعودية.

ورغم إعلان فوز ترمب في السابق الرئاسي، إلا أن المسار الانتخابي والقانوني لا يزال طويلا قبل أن يدخل الرئيس المنتخب مبنى الكابيتول في 20 يناير المقبل لتأدية اليمين الدستورية، لتسلُّم منصبه رسميا.