وزير داخلية فرنسا ينتقد باريس سان جيرمان بسبب لافتة فلسطين حرة: غير مقبولة

انتقد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الخميس، رفع لافتة عملاقة مكتوب عليها «فلسطين حرة» في مباراة كرة قدم لفريق باريس سان جيرمان، قائلاً إنها «غير مقبولة».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الرسائل التي تتضمنها اللافتة محظورة بموجب لوائح الدوري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم»، بحسب تعبيره.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيسعى لفرض عقوبات على باريس سان جيرمان، قال ريتايو في تصريح إذاعي: «أنا لا أستبعد أي شيء. سأطالب باريس سان جيرمان بتوضيحات».

ورفع أنصار سان جيرمان لافتة عملاقة دعماً للشعب الفلسطيني مع عبارة «فلسطين حرة» وشخص يرتدي الكوفية، كما تضمنت علم لبنان أيضا وعبارة «الحرب على أرض الملعب لكن السلام في العالم»، وذلك قبل 8 أيام من مباراة فرنسا وإسرائيل في باريس بدوري الأمم.