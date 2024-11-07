 رئيس بيلاروسيا يؤكد اعتزامه ترشيح ترامب لجائزة نوبل إذا تمكن من وقف الحروب - بوابة الشروق
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رئيس بيلاروسيا يؤكد اعتزامه ترشيح ترامب لجائزة نوبل إذا تمكن من وقف الحروب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 4:57 م | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 4:57 م

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه إذا تمكن دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، من وقف الحروب، فإن مينسك سترشحه لجائزة نوبل.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أشار لوكاشينكو، إلى أن ترامب وعد خلال الحملة الانتخابية بإنهاء الحروب، بما في ذلك في أوكرانيا.

وأضاف: «إذا فعل ذلك، فسنرسل التماسا من جانبنا لحصوله على جائزة نوبل»، واصفًا ترامب بأنه «قوة».

واستطرد: «بغض النظر عن شعوري تجاهه، فما يقوم به هو عمل رائع. أطلقوا النار عليه، وضغطوا عليه، وأرادوا وضعه في السجن، لكنه مر مثل الجرافة، وهذا إنجازه باسمه الشخصي باسم الشعب الأمريكي».

وتابع: «أما كامالا هاريس فهي امرأة بطولة، لا يتعين عليها أن تبكي، فالولايات المتحدة لم تنضج بعد بما يكفي لانتخاب امرأة رئيسة لها، وأمريكا ليست مستعدة لذلك. ولا ينبغي لها أن تبكي تحت أي ظرف من الظروف».

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