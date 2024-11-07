افتتاح المرحلة الأولى من تشغيل ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة العراقية

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة "550 كم" أقصى جنوبي العراق.

وقال السوداني، خلال احتفالية أقيمت بهذه المناسبة ، إن هذا المشروع دخل فعلياً في عُقد ومسارات طرق التجارة والنقل العالمية، التي تمر بمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى بالنسبة للتجارة العالمية.

وأضاف أن هذا الميناء يعد أبرز حوض مائي في العالم، تتركز فيه نشاطات الطاقة والتجارة والتواصل والتبادل بأشكالها كافة، كما سيساهم في تحويل العراق من دولة بحاجةٍ الى موانئ الآخرين، الى دولة بحرية مُطلّة على الخليج إطلالة كاملة.

وتابع السوداني: "كان العراق ولا يزال، ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وجزءا وممرا تاريخيا من أهم طرق التبادل الدولية وسيربط طريق التنمية، انطلاقاً من ميناء الفاو الكبير، اقتصاديات معظم دول المنطقة، وسيكون منفذاً لتحقيق التكامل الاقتصادي".

وذكر أن الحكومة دعمت إجراءات وزارة النقل في تأهيل السكك الحديدية على مسارات طريق التنمية، أو التي تخدم الطريق ضمن خطة متصلة في حلقاتها، كما جرى إدراج مشاريع السكك الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية ورصدت لها المخصصات المالية.

وأشار إلى أن الحكومة تمسكت باستكمال المشروع بوصفه بوابة لمشروع العراق الأكبر، طريق التنمية، والعصب الأساسي في رؤية الحكومة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، هو والمدن الصناعية التي ستنشأ بمحاذاة المشروعين، لافتا إلى أن الشركة العامة لموانئ العراق قطعت شوطا مهما في رسم السياسة الصحيحة لإدارة ميناء الفاو الكبير كما تم إدخال كبار المشغّلين في العالم، وسيجري اختيار الموديل الاقتصادي الأنسب والأكثر ملائمة وجذباً للتبادل التجاري.

واشتملت المرحلة الأولى استلام 5 أرصفة من الشركة الكورية المنفذة فيما قطعت الشركة أشواطا متقدمة في تنفيذ المشاريع المرافقة أبرزها النفق المغمور ومشروع الطريق الرابط بين الفاو وأم قصر وحفر وردم القناة الملاحية.

ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ واستقبال البواخر التجارية العام المقبل.