الحزب الديمقراطي الحر ينسحب من الحكومة الائتلافية في ألمانيا

أعلن كريستيان دور، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، مساء الأربعاء أن الحزب سيسحب جميع وزرائه من الحكومة، معلنا انسحاب الحزب من الحكومة الائتلافية.

يأتي ذلك بعد أن أقال المستشار أولاف شولتس وزير المالية وزعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر، وذلك بعد أسابيع من الخلاف حول السياسة الاقتصادية.

كما أعلن شولتس عن طرح تصويت على الثقة في مستقبل الحكومة ذات التوجهات اليسارية الوسطى في 15 يناير، وهو ما من المتوقع أن يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في مارس.

وأشار دور إلى أن الوزراء الأربعة من الحزب الديمقراطي الحر سيقدمون استقالاتهم إلى الرئيس فرانك فالتر شتاينماير كمجموعة، مما يعني إنهاء الائتلاف الثلاثي الذي يضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر.