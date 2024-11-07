ولي العهد السعودي لترامب: نتطلع لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مساء الاربعاء خلال اتصال هاتفي بادر به بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التطلع لتعزيز "العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين".

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الأربعاء أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وعبر عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، متمنياً للشعب الأميركي الصديق التقدم والازدهار بقيادته.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وجها تهنئتهما للرئيس دونالد ترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.



وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في مقابلة خاصة لـ"العربية" إنه سيعمل مع الأمير محمد بن سلمان من أجل إعادة السلام إلى المنطقة، ووصف العلاقات الأميركية - السعودية بالجيدة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنها كانت رائعة أثناء فترة رئاسته، وتعد علاقات عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة.