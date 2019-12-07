ترامب يطالب البنك الدولي بالتوقف عن إقراض الصين

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البنك الدولي وطالبه بالتوقف عن منح القروض منخفضة الفائدة إلى الصين.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" مساء الجمعة: "لماذا يقوم البنك الدولي بإقراض الأموال إلى الصين؟ هل يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟ الصين لديها الكثير من المال.. توقفوا!"، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وجاءت تغريدة ترامب بعد يوم واحد من تصريحات لوزير الخزانة ستيفن منوشين، أثناء جلسة استماع بالكونجرس، أكد خلالها أن الإدارة الأمريكية تعارض خطة البنك، الذي أقرض الصين أكثر من مليار دولار العام الجاري.

ومن المتوقع أن يصدر البنك الدولي قريبًا أحدث وثيقة لإطار الشراكة مع الصين، والتي تحدد خطط الإقراض لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال منوشين أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، يوم الخميس، أنه ينبغي استبعاد الصين من برنامج قروض البنك الدولي.

وبلغ حجم إقراض البنك الدولي للصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - 4ر2 مليار دولار في عام 2017 لكنه انخفض إلى حوالي 4ر1 مليار في عام 2019، وفقًا لموقع البنك عبر الإنترنت.

وقال منوشين إن المفاوضات الأمريكية مع البنك الدولي ساعدت في خفض القروض الممنوحة لبكين، مشيرا إلى أن إقراض الصين قد ينخفض إلى أقل من مليار دولار.