مقتل 4 حوثيين من بينهم قيادي بمدفعية الجيش اليمني بصنعاء

أعلن الجيش اليمني، اليوم الاثنين، مقتل قيادي تابع لميليشيا الحوثي وثلاثة من مرافقيه، جراء استهداف مدفعية الجيش لسيارة القيادي في جبهة الجفرة شرقي محافظة صنعاء.

وأشار الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) إلى أن ذلك تزامن مع معارك بين قوات الجيش، مدعومة بقوات التحالف العربي، وبين الميليشيا المدعومة من إيران، في الجبهة ذاتها، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.

وتخوض قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية معارك متواصلة مع ميليشيا الحوثي، وسط تقهقر وتكبيد الميليشيا خسائر في العتاد والأرواح.