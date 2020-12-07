 البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في السعودية - بوابة الشروق
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البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في السعودية

علم البحرين
علم البحرين

نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 8:29 م | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 8:29 م

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال طائرة مسيرة (مفخخة).

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الاثنين، أشادت وزارة الخارجية بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وإسقاطها، فإنها تشدد على موقف مملكة البحرين الداعم دائماً للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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