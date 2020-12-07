 إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال إثر مواجهات في مخيم الدهيشة واعتقال آخرين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال إثر مواجهات في مخيم الدهيشة واعتقال آخرين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:27 ص

أصيب أربعة فلسطينيين اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقل آخرون.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مواجهات اندلعت عند الشارع الرئيسي القدس/الخليل بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، إثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 4 فلسطينيين بأعيرة نارية، كما داهمت عددا من المنازل، واعتدت على قاطنيها.

 

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 فلسطينيين من مخيم الدهيشة بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

 


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