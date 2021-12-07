مصرع طالب وإصابة والده في مشاجرة بسبب أولوية ركوب الأسانسير بأسيوط

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لقي طالب مصرعه، واصيب والده في مشاجرة بين طرفين بسبب أولوية ركوب الأسانسير بمركز منفلوط.

كان اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية يفيد وقوع مشاجرة بمدينة منفلوط بين طرف أول يسرى صلاح .د .موظف بالضرائب، وطرف ثان يوسف. م.

وانتقلت على الفور، قوة من مباحث منفلوط برئاسة المقدم محمد شريت رئيس المباحث، ومعاونه فادي سليمان، وتبين من المعاينة أن المشاجرة نتج عنها وفاة يوسف .م. ع 16 سنة طالب، وإصابة والده محمود ع. 46 عاما.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة بسبب الخلاف على أسبقية ركوب الأسانسير بالعمارة السكنية التي يقيم فيها الطرفين.

وتمكنت قوة من المباحث من القبض على المتهم، ونقل الجثة والمصاب لمستشفى منفلوط، وتولت النيابة التحقيق.