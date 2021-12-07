التشكيل المتوقع للمنتخب في مواجهة الجزائر بكأس العرب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والإفريقية كذلك إلى ملعب الجنوب في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء حيث المواجهة المنتظرة والنهائي المبكر لبطولة كأس العرب «قطر 2021» بين منتخبي مصر والجزائر، في مباراة حسم الصدراة وفرض السيادة.

ويدخل المنتخبان مباراة اليوم بهدف الفوز من أجل فك الشراكة، إذ يتساوى المنتخبان في كل شيء بعدما ضمنا تأهلهما لربع النهائي، بفوزين لكل منتخب في مراحل دور المجموعات.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأكيد التطور الفني الذي ظهر على الفراعنة في المباراة الأخيرة أمام منتخب السودان، ولحصد الصدارة وتجنب ديربي شمال إفريقي آخر في الدور ربع النهائي أمام منتخب المغرب الذي ينتظر ثاني هذه المجموعة.

ويستعيد كيروش القوام الكامل للمنتخب بعد تعافي حمدي فتحي وجاهزيته للمشاركة، بالإضافة لعودة اللاعبين الذين منحهم راحة أمام السودان في المباراة الأخيرة، مع غياب واحد محتمل لمحمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفراعنة بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية وأيمن أشرف.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، أحمد رفعت ومحمد شريف.