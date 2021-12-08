دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن إلى عدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، مشيرا إلى أن حلف "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية.

وذكر الكرملين في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية الداخلية وعدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك لعام 2015 تصدرت المباحثات بين الرئيسين.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي قدم أدلة دامغة على النهج الهدام، الذي تتبعه كييف ويهدف للنسف الكامل لاتفاقات مينسك والتوافقات التي تم التوصل إليها في إطار رباعية نورماندي، معربا عن قلقه البالغ إزاء استفزازات كييف ضد منطقة "دونباس" بجنوب شرق أوكرانيا.

وأوضح بيان الكرملين أن الرئيس الأمريكي ركز على الطابع الخطير لتحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية وحدد العقوبات، التي ستكون الولايات المتحدة وحلفاؤها مستعدين لفرضها في حال المزيد من التصعيد.

وردا على ذلك أكد بوتين، بحسب بيان الكرملين، "أنه لا ينبغي تحميل روسيا المسؤولية لأن "الناتو" هو الذي يتخذ خطوات خطيرة ويحاول الانتشار على الأراضي الأوكرانية ويعزز حشوده على تخوم روسيا.

ولفت البيان إلى أن بوتين قال لنظيره الأمريكي "إن روسيا ترنو للحصول على ضمانات خطية بعدم توسع حلف شمال الأطلسي شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا الاتحادية".

وذكر البيان أيضا أن الرئيس الروسي عرض على نظيره الأمريكي إلغاء القيود المفروضة على عمل البعثات الدبلوماسية بشكل متبادل بين البلدين.