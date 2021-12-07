إسرائيل تستكمل بناء حاجز تحت الأرض بطول 65 كيلومترا على حدودها مع غزة

استكملت إسرائيل بناء حاجز بطول 65 كيلومترا تحت الأرض على امتداد حدودها مع قطاع غزة للحد من احتمالات التعرض لهجمات عبر الأنفاق تقوم بها حركة حماس التي تتولى السلطة في القطاع.



وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استكمال بناء الحاجز بعد نحو أربع سنوات ونصف السنة.



ويتضمن الحاجز جدارا تحت الأرض مزود بوحدات استشعار وسياج علوى وحاجز بحري وأنظمة رادارات وغرف للتحكم والقيادة.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن الحاجز سوف يمنع حماس من العبور إلى داخل إسرائيل، ووصفه بأنه "جدار حديدي" يفصل بين حماس وسكان جنوب إسرائيل.



وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن أكثر من 1200 عامل شاركوا في بناء الحاجز، وتم استخدام حمولة نحو 220 ألف شاحنة خرسانة و140 ألف طن من الحديد والصلب في البناء.



وخلال الحرب التي اندلعت عام 2014، استخدمت عناصر حماس الأنفاق عدة مرات للتسلل إلى داخل إسرائيل. ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من الأنفاق.



وتقول منظمات المساعدات إن زهاء مليوني شخص يعيشون في قطاع غزة الساحلي وسط ظروف معيشية صعبة.