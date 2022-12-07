بريطانيا: عمال السكك الحديدية يضربون خلال الكريسماس رغم استمرار المحادثات

حث وزراء بريطانيون ميك لينش رئيس اتحاد عمال السكك الحديدية فى بريطانيا على عدم "إجبار البلاد على الاستجابة بالتهديد" بالإضرابات قبل عيد الميلاد (الكريسماس)، فيما ألقى هو باللائمة على الحكومة لعدم تجنبها الإضراب.

وذكر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري اليوم الثلاثاء إن النقابات لديها واجب لتنظيم إضراب منسق ردا على "الهجوم العام على العاملين"، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأكد لينش أنه سيتم تنظيم توقف كبير عن العمل في السكك الحديدية من الساعة 6 مساء يوم 24 ديسمبر (عشية عيد الميلاد) وحتى الساعة 6 صباحا من يوم 27 ديسمبر، بعد إضرابين يمتد كل منهما لمدة 48 ساعة الأسبوع المقبل.

واتهمت أنجيلا راينار نائبة زعيم حزب العمال الحكومة "المتشددة" بتحمل المسؤولية عن "فوضى شاملة" في السكك الحديدية فيما دعمت حق العمال في الإضراب.

وتستمر الإضرابات التي تؤثر على 14 شركة من شركات القطارات الأسبوع المقبل، رغم إجراء محادثات اليوم الثلاثاء مع إحدى المجموعات بقطاع السكك الحديدية.