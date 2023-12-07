مؤشرات إيجابية حول فتح معبر كرم أبو سالم لدخول مساعدات لغزة

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، اليوم الخميس، إن هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل بشأن إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم في إسرائيل قريبا للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأضاف جريفيث للصحفيين في جنيف: "ما زلنا نجري مفاوضات وسط بعض المؤشرات التي تدعو للتفاؤل في الوقت الحالي"، وفقاً لوكالة "رويترز".



وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسئول كبير قوله، اليوم الخميس، إن إسرائيل تعتزم فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة لفحص شاحنات المساعدات الإنسانية للقطاع للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.



وذكرت الصحيفة أنه في حين ستستخدم إسرائيل معبر كرم أبو سالم لتفتيش الشاحنات، سيظل يتعين دخولها إلى غزة عبر معبر رفح.