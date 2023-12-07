اتجاه لإقامة قمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر في الإمارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، اليوم الخميس، تقكير مجلس الإدارة في إقامة نهائي كأس مصر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لموسم 2023 في الإمارات.

وصرح عامر حسين لقناة صدى البلد :" هناك فكرة في إقامة مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر لموسم 2023 في الإمارات يوم 13 مارس المقبل لأنه من الصعب إقامته بشهر يناير".

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد إقصاء إنبي بالدور نصف النهائي بالفوز عليه بنتيجة 3-0.

على الجانب الآخر تأهل الغريم الزمالك للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة بيراميدز بركلات الترجيح 4-3.