لندن: دفعة جديدة من الضباط الروس بدأوا دراستهم في أكاديمية الأركان العامة الروسية هذا الشهر

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأنه في الاول من ديسمبر الجاري، بدأت دفعة جديدة من الضباط الروس دراستهم في "أكاديمية الأركان العامة" الروسية.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أكثر من 60% من دفعة الضباط لديهم خبرة قتالية. ومن المرجح أن يكون أغلب الضباط قد اكتسبوا هذه الخبرة في أوكرانيا منذ عام 2022، رغم عدم تحديد ذلك.

وعادة ما يتم تصنيف الطلاب في الأكاديمية ما بين ميجور وجنرال ميجور، ويتم تخصيصهم بوصفهم أنهم يتمتعون بإمكانية القيادة العليا، بحسب ما ورد في التقييم.

وبينما يتم نشر نسبة كبيرة من بعض المتخصصين، مثل الطيارين، للمشاركة في عمليات بسوريا، فإن حرب أوكرانيا تعني أن الخبرة القتالية صارت في الوقت الحالي أكثر انتشارا بين هذا الكادر متوسط المستوى من الضباط الروس.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.