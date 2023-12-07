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التونسي هيكل بن محفوظ أول قاض عربي ينضم إلى الجنائية الدولية

تونس-د ب أ
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 4:50 م | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 4:50 م

انتخب التونسي هيكل بن محفوظ، الخبير في القانون الدولي، قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية ليكون بذلك أول قاض عربي ينضم إلى هذه المحكمة في مقرها بلاهاي.

وانتخب محفوظ خلال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة التي تأسست عام 2002 لتنظر في جرائم الحرب.

ومحفوظ مدرس القانون العام في الجامعة التونسية وخبير في القانون الدولي وشؤون الأمن.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، إن انتخاب محفوظ "يعتبر اعترافا بالكفاءة العالية للمترشح التونسي وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدة أشهر بتونس والخارج".

وتابعت الوزارة أن هذا الانتخاب يعكس "التزام تونس الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمس المجتمع الدولي بأسره".

وتضم هيئة القضاة للمحكمة 18 قاضيا من بينهم سبع قاضيات و11 قاضيا، من أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة عالمية لها صلاحية محاكمة المسؤولين عن مذابح الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتونس عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2011.


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