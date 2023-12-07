نتنياهو يهدد بتحويل بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بتحويل بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يوس إذا شن حزب الله حربا شاملة على بلاده.



جاءت تصريحات نتنياهو خلال قيامه ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي اليوم بإجراء تقييم للوضع في القيادة الشمالية، بحسب قناة "آي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.



وقال نتنياهو: "أنا هنا مع جنود الاحتياط الذين يظهرون روحا هائلة من الاستعداد للقتال، لاستكمال المهمة، لاستعادة الأمن - ليس فقط في الجنوب، ولكن أيضا في الشمال. وهذا هو التزامنا".



وتابع نتنياهو: "أقترح على أعدائنا أن ينتبهوا إلى هذه الروح، لأنه إذا اختار حزب الله أن يبدأ حرباً شاملة، فإنه سيحول بمفرده بيروت وجنوب لبنان، ليس ببعيد من هنا، إلى غزة وخان يونس. نحن عازمون على تحقيق النصر، وسنفعل ذلك بمساعدتكم".



وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ الحرب، التي أعلنتها تل ابيب على حركة حماس؛ ردا على هجمات الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.



واسفرت الحرب عن دمار هائل في المباني والبنية التحتية ومقتل 17 ألفا و177 شخصا، وإصابة أكثر من 46 ألف آخرين في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع اليوم الخميس.