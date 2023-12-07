مسئول صومالي: مقتل أكثر من 30 عنصرا إرهابيا بوسط البلاد

أفاد مسئول صومالي بمقتل نحو 33 عنصرا من "مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة" في عملية عسكرية نفذتها القوات المحلية في مدينة حرر طيري التابعة لمحافظة مدغ، بولاية غلمدغ الإقليمية بوسط البلاد.

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم الخميس، قاد عمدة مدينة حرر طيري، محمد يوسف، العملية التي جرت في منطقة "براغ غرغورتي" التي كانت القاعدة الرئيسية للمليشيات المسلحة.

وقال محمد يوسف، في مقابلة مع وسائل إعلام الدولة، إن "القوات المحلية تمكنت من قتل نحو 33 عنصرا من مليشيات الخوارج الإرهابية"، مؤكدا أن الجيش يسيطر الآن على المنطقة بعد عملية ناجحة.

وطبقا للوكالة، "يواصل الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية ملاحقة فلول مليشيات المتمردين والذين يضيقون الخناق على المناطق الريفية بجنوب ووسط البلاد".