الأمم المتحدة تختار محيي الدين رئيسا لفريق حل أزمة الديون

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فريقاً من الخبراء البارزين لطرح حلول سياسية عملية وتحفيز الدعم السياسي والعام المطلوب لحل أزمة الديون، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030.

وسيقود المجموعة محمود محيي الدين، وسيشارك في رئاسة المجموعة كل من باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق لشئون الاقتصاد، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق لجنوب أفريقيا، ويان وانغ، باحثة أكاديمية رائدة في مركز بوسطن لسياسات التنمية العالمية.



سيشكل هذا العمل أساساً للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، وهو مسار حكومي دولي يعقد في إطار الأمم المتحدة، وسيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو في إسبانيا، في العام المقبل.

ويواجه العالم النامي حالياً أزمة ديون غير مسبوقة، حيث تعاني عشرات الدول من وطأة خدمة الدين التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة. ورغم ذلك، وحتى الآن، فإن الاستجابة العالمية لم تكن كافية.