رودريجو يغيب عن ريال مدريد في مباراة جيرونا

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، استبعاد البرازيلي رودريجو من قائمة الميرنجي لمباراة جيرونا، مساء اليوم، في الليجا.

وأكد ريال مدريد غياب نجمه رودريجو عن مباراة جيرونا حيث يعاني البرازيلي من إصابة عضلية جديدة، بعد عودته من إصابة عضلية قبل بضعة أسابيع، لن يكون متاحا في مباراة جيرنا بعد تعرضه لانتكاسة جديدة.

ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على جيرونا، مساء اليوم السبت، على ملعب "جيرونا"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة (37)، بينما جيرونا في المركز الثامن بـ22 نقطة.