مياه القاهرة تحصل على الشهادة الدولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي

حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة على الشهادة الدولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي ISO-IEC 42001:2023، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدمية على مستوى الجمهورية تحصد هذا الاعتماد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لمواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومات العمل بالاعتماد على أحدث التقنيات في إدارة وتشغيل محطات المياه، وفق بيان صحفي للشركة مساء اليوم.

وأكد المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن هذا الاعتماد الجديد يعكس التزام الشركة بمواصلة تبني التقنيات الذكية، وتعزيز الحوكمة والمسؤولية في تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع المياه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحصدت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي والتحكم بالشركة الشهادة، التي تهدف إلى توفير إطار عمل لإنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS) بالشركة.

وأوضحت المهندسة ولاء السروجي، مدير عام الذكاء الاصطناعي والتحكم بالشركة، أن هذه الشهادة تتيح للشركة الريادة في مجال أنظمة إدارة وتشغيل ومراقبة محطات إنتاج مياه الشرب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن الإدارة أهلت نفسها للحصول على الشهادة ذاتيًا بالكامل دون الاعتماد على أي جهات استشارية خارجية، عن طريق مدير عام الإدارة المعتمدة كاستشاري في معايير الجودة ومتخصصة في تطبيقات ISO/IEC 42001:2023.