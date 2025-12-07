12 حريقا في يوم واحد ضمن عدة مناطق في سوريا

استجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري، يوم أمس السبت، لـ12 حريقاً اندلعت في مناطق متفرقة من سوريا.

وبحسب ما نشره موقع «تلفزيون سوريا» شملت الاستجابة ثمانية حرائق في منازل ومحال تجارية، إضافة إلى حريق لصهريج وقود داخل معمل الجرارات في الجهة الشرقية من مدينة حلب، وثلاثة حرائق متفرقة أخرى.

ونشر الدفاع المدني، صوراً توثق عملية إخماد حريق صهريج الوقود في حلب، مؤكداً استمرار فرق الإنقاذ في الاستجابة للحوادث الطارئة لحماية المدنيين والحد من الأضرار.

وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي، أفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن فرق الإطفاء استجابت لأكثر من 9600 حريق في مختلف المحافظات السورية منذ بداية عام 2025 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن حرائق الغابات والحقول الزراعية شكّلت النصيب الأكبر من هذه الحرائق، إذ تم تسجيل أكثر من 748 حريقاً في الغابات والأحراج، ونحو 1400 حريق في الأراضي الزراعية، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس حجم التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها البلاد خلال موسم الصيف.