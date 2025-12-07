 تعليمات فنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادا لكهرباء الإسماعيلية - بوابة الشروق
الأحد 7 ديسمبر 2025 7:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

تعليمات فنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادا لكهرباء الإسماعيلية

أمير نبيل
نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 7:30 م | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 7:30 م

عقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في مسابقة كأس عاصمة مصر.

وتحدث المدير الفني عن بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة، وشرح الأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وشدد أحمد عبد الرؤوف في حديثه مع اللاعبين على أهمية مباريات كأس عاصمة مصر، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات.

   ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي ستقام على ستاد المقاولون العرب.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك