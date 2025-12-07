 ميرتس: على إسرائيل التخلي عن ضم الضفة الغربية - بوابة الشروق
الأحد 7 ديسمبر 2025 7:03 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

ميرتس: على إسرائيل التخلي عن ضم الضفة الغربية

وكالات
نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 6:54 ص | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 6:54 ص

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسرائيل إلى التخلي عن أي خطط لضم أراض في الضفة الغربية.

وقال ميرتس خلال زيارته للأردن، يوم السبت: "علينا أن نحافظ على الطريق إلى قيام دولة فلسطينية. ولذلك لا يمكن أن تكون هناك أي خطوات لضم أراض في الضفة الغربية".

وأوضح أن ذلك يشمل "أي خطوات رمزية أو سياسية أو عمليات بناء أو أي إجراءات أخرى لضم المنطقة".

وأكد ميرتس على تمسكه بحل الدولتين في الشرق الأوسط.

وكان ميرتس قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد فيه دعمه لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية النزاع في الشرق الأوسط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك